24 мая на Майдане Незалежности началась акция "Стоп реванш" против "капитулянтской политики Зеленского и его подыгрывания пророссийским реваншистам".

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Возле стеллы на Майдане установили сцену с аппаратурой.

К акции присоединились несколько сотен киевлян. Некоторые держат в руках национальные флаги, а также флаги партий “Демократична Сокира” и “Национального корпуса”.

Организаторы митинга в Facebook-анонсе попросили участников строго придерживаться карантинных ограничений – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

На акцию пришла народный депутат от “Европейской Солидарности” София Федина.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

ОБНОВЛЕНО в 15:00:

Участников акции стало больше. Некоторые пришли даже с детьми.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Стоит отметить, что аналогичные акции сегодня пройдут в 27 городах Украины.