Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Возле стеллы на Майдане установили сцену с аппаратурой.
К акции присоединились несколько сотен киевлян. Некоторые держат в руках национальные флаги, а также флаги партий “Демократична Сокира” и “Национального корпуса”.
Организаторы митинга в Facebook-анонсе попросили участников строго придерживаться карантинных ограничений – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
На акцию пришла народный депутат от “Европейской Солидарности” София Федина.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
ОБНОВЛЕНО в 15:00:
Участников акции стало больше. Некоторые пришли даже с детьми.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Стоит отметить, что аналогичные акции сегодня пройдут в 27 городах Украины.
- В центре Киева, где запланирована акция протеста к годовщине президентства Владимира Зеленского, усилили меры безопасности.