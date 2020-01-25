Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В акции приняли участие представители ВО “Свобода” и молодежной военно-спортивной организации “Сокол”.

Они проследовали маршем от станции метро “Арсенальная” до Аскольдовой могилы. Там участники шествия почтили память героев Крут.

Как известно, 29 января состоялся легендарный бой под Крутами. Он длился 5 часов между 4-тысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков “Свободного казачества”, которых было около 400.

Перед факельным шествием на Арсенальной площади в Киеве состоялась зрелищная реконструкция боя за завод “Арсенал”. Бой проходил именно на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками. Тогда, как и сегодня, Украина отстаивала свою независимость.