Сегодня утром, 12 июля, в трехэтажном жилом доме по адресу Бунина, 35 (угол Александровского проспекта) произошел пожар.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сейчас все подъезды к дому перекрыты.

На месте находится газовая служба, работает три экипажа пожарных.

По словам очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, но потом огонь перекинулся на крышу и балкон второго этажа.

На первом этаже дома находятся рестораны “Тетя Мотя” и пиццерия “Олио”. Посетителей и персонал эвакуировали, куски крыши летят на летние площадки заведений.

Со всего дома спасатели разбирают крышу.

Фото: Анастасия Печенюк, #Буквы