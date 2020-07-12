Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сейчас все подъезды к дому перекрыты.
На месте находится газовая служба, работает три экипажа пожарных.
По словам очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, но потом огонь перекинулся на крышу и балкон второго этажа.
На первом этаже дома находятся рестораны “Тетя Мотя” и пиццерия “Олио”. Посетителей и персонал эвакуировали, куски крыши летят на летние площадки заведений.
Со всего дома спасатели разбирают крышу.
Фото: Анастасия Печенюк, #Буквы
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