Соответствующие фотографии опубликованы на Facebook-странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.

Пожары в Зоне отчуждения бушевали почти месяц. К местным лесникам и пожарным прибыла подмога из ряда областей: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской. Тушили также при помощи вертолетов.

Лесникам даже удалось спасти жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.

Фото: Оксана Барабанова

Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.