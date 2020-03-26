Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта.
В частности, было продезинфицировано исторические объекты в Луксоре и Гизе, где чаще всего бывают туристы.
Во время дезинфекции обрабатывались все поверхности, входы и выходы, коридоры, библиотеки, архивы, офисные и административных здания, комнаты охраны и так далее.
В сообщении отметили, что меры по дезинфекции планируется проводить непрерывно, на протяжении всего периода карантина, который продлится до конца марта.
- В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько украинцев уже вернулись из Египта после начала карантина из-за эпидемии китайского коронавируса.