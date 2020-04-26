Об этом пишет Reuters.
Протестующие кричали “Я хочу вернуть свою жизнь” и держали плакаты с лозунгами, такими как “Защита конституционных прав” и “Свобода – это не все, но без свободы, все – ничто”.
Некоторые из них пытались держать дистанцию, но другие стояли толпой.
Протестующие также раздавали газеты под названием “Демократическое сопротивление”, в которых говорилось, что новый коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. В газетах цитировалось 127 врачей со всего мира, которые ставят под сомнение необходимость строгих ограничений.
Правоохранители арестовали более 100 демонстрантов.
Отмечается, что Германия занимает пятое место в мире по количеству COVID-19 после США, Испании, Италии и Франции. Тем не менее уровень смертности в стране остается относительно низким.
- 20 апреля сообщалось, что в нескольких городах США прошли массовые демонстрации с требованием отменить карантин, введенный из-за COVID-19.