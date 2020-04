В этом году сошествие происходило без паломников и при небольшом количестве священнослужителей.

Ежегодно это происходит в Великую Субботу, накануне Пасхи. Церемонию проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви.

Схождение и вынос благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

Впервые за более чем 1200 лет схождение благодатного огня произошло без участия верующих и паломников.

Вокруг храма и внутри его соблюдались меры социального дистанцирования. Священнослужители были в средствах индивидуальной защиты (в масках).

Фото: Ariel Schalit, AP

Традиционно, священный огонь появляется в кувуклии (Edicule) – небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса. Огонь сошел во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.

После этого патриарх передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа, когда он был распят.

Surreal: The Holy Fire ceremony is happening in Jerusalem today amidst #Coronavirus. The fire is taken from the Church of the Holy Sepulcher to the airport, where ten airplanes will bring the fire to Orthodox believers in ten different countries

pic.twitter.com/7xzVYtrI3Z

— Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) April 18, 2020