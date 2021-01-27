В Индонезии, на острове Ява, началась активность вулкана Мерапи. В небо извергается столб пепла, а раскаленные обломки породы разлетаються в радиусе 1,5 км.

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

По данным Центра исследований и разработок технологий геологических катастроф Индонезии, который следит за вулканом, в течение четырех часов ранним утром среды из вулкана извергались пирокластические потоки – быстро движущаяся смесь чрезвычайно горячих обломков горной породы, газа и пепла.

Сообщений о жертвах не поступало, но армия и спасательные службы приведены в повышенную готовность.

Ранее сотни жителей покинули свои дома возле вулкана, но многие с тех пор уже вернулись.

Местные власти заявили, что готовы эвакуировать жителей в случае сильного извержения.

Пока что в жилых районах не наблюдается пепельных дождей.

Фото: jogja.istimewa

Индонезия находится на Тихоокеанском огненном кольце, районе, известном сейсмическими толчками, и насчитывает около 128 действующих вулканов.

Гора Мерапи высотой 2968 метров извергалась несколько раз с 2018 года.

Его последнее смертоносное извержение произошло в 2010 году, когда более 340 человек погибли. Это самый активный из 127 вулканов Индонезии.