Об этом сообщает информационное агентство DPA.
По данным Центра исследований и разработок технологий геологических катастроф Индонезии, который следит за вулканом, в течение четырех часов ранним утром среды из вулкана извергались пирокластические потоки – быстро движущаяся смесь чрезвычайно горячих обломков горной породы, газа и пепла.
Сообщений о жертвах не поступало, но армия и спасательные службы приведены в повышенную готовность.
Ранее сотни жителей покинули свои дома возле вулкана, но многие с тех пор уже вернулись.
Местные власти заявили, что готовы эвакуировать жителей в случае сильного извержения.
Пока что в жилых районах не наблюдается пепельных дождей.
Фото: jogja.istimewa
Индонезия находится на Тихоокеанском огненном кольце, районе, известном сейсмическими толчками, и насчитывает около 128 действующих вулканов.
Гора Мерапи высотой 2968 метров извергалась несколько раз с 2018 года.
Его последнее смертоносное извержение произошло в 2010 году, когда более 340 человек погибли. Это самый активный из 127 вулканов Индонезии.
- На Гаваях у грудні 2020 року почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів – Кілауеа.