У суботу ввечері в центральній Японії в префектурі Сідзуока сильний торнадо пошкодив 97 будинків. Повідомлення про жертви не надходили.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

Торнадо повалив безліч електричних стовпів, перевернув автомобілі, в тому числі і вантажні, зірвав дахи будинків. Близько 3200 домогосподарств в префектурі залишилися без електроенергії.

Метеорологи вивчають причини виникнення торнадо. Міська влада заявила, що три людини отримали легкі травми.

У неділю жителі міста прибирали скло і залишки черепиці.