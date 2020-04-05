В Киеве во время карантина, несмотря на запрет Кабмина, продолжает работать секонд-хэнд "Баул".

Об этом сообщают #Буквы.

Журналист #Букв зафиксировал работающий секонд-хэнд на Воскресенке (Днепровский район, Киев).

Секонд “Баул” работает, несмотря на запрет Кабмина и местных властей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению.

В Кабинете Министров, в свою очередь, “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.