В Карпатах в районе горы Гимба с 13 февраля спасатели ищут пропавшего туриста из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

В районе горы Гимба Межгорского района 13 февраля заблудились двое лыжников, жители Киева. Одного из них удалось найти на следующий день. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

К поискам второго лыжника задействовали вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

15 февраля поисковые работы продолжились. Сейчас дополнительно привлечен личный состав горных поисково-спасательных отделений Специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч и ГСЧС Львовской области. Всего с ГСЧС участвуют 41 спасатель и девять единиц техники.

Кроме того, киевлянина ищут 10 работников лесной охраны и пять добровольцев.

Напомним, что спасатели неоднократно призывы туристов не выходить в горы в период осложненных погодных условий. Лишь 13 февраля на Закарпатье потерялось 12 туристов.