Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
В районе горы Гимба Межгорского района 13 февраля заблудились двое лыжников, жители Киева. Одного из них удалось найти на следующий день. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
К поискам второго лыжника задействовали вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.
Фото: ГСЧС Украины
15 февраля поисковые работы продолжились. Сейчас дополнительно привлечен личный состав горных поисково-спасательных отделений Специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч и ГСЧС Львовской области. Всего с ГСЧС участвуют 41 спасатель и девять единиц техники.
Кроме того, киевлянина ищут 10 работников лесной охраны и пять добровольцев.
Напомним, что спасатели неоднократно призывы туристов не выходить в горы в период осложненных погодных условий. Лишь 13 февраля на Закарпатье потерялось 12 туристов.
- В субботу, 6 февраля, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из г. Берегово. Еще один лыжник из Львова травмировался.
- В Карпатах в Ивано-Франковской области нашли тело погибшего 17 марта 2018 года туриста. Его разыскивали больше суток.