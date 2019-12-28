Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Люди заблокировали выезды из СИЗО с помощью мусорных баков.

Протестующие выступают против освобождения из-под стражи “беркутовцев” Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Возле ворот СИЗО собрались десятки людей. Среди них есть и шоумен Сергей Притула.

Стоит отметить, что активисты проверяют автомобили, которые выезжают из СИЗО, чтобы в них не вывезли бывших “беркутовцев”.

Люди перевіряють автівкі, що виїжджають з СІЗО

Обмін екс-«беркутівців»: люди під СІЗО перевіряють автівки, які виїжджають, на наявніть в них «беркутівців»

Опубліковано Буквы Субота, 28 грудня 2019 р.

Под СИЗО также собрались силовики. Они в несколько рядов стоят у его стен и выходов.

Фото: #Буквы

Фото: Roman Sinicyn / Facebook

  • Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
  • Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.