Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Люди заблокировали выезды из СИЗО с помощью мусорных баков.
Протестующие выступают против освобождения из-под стражи “беркутовцев” Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Возле ворот СИЗО собрались десятки людей. Среди них есть и шоумен Сергей Притула.
Стоит отметить, что активисты проверяют автомобили, которые выезжают из СИЗО, чтобы в них не вывезли бывших “беркутовцев”.
Люди перевіряють автівкі, що виїжджають з СІЗО
Обмін екс-«беркутівців»: люди під СІЗО перевіряють автівки, які виїжджають, на наявніть в них «беркутівців»
Опубліковано Буквы Субота, 28 грудня 2019 р.
Под СИЗО также собрались силовики. Они в несколько рядов стоят у его стен и выходов.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.