В Киеве группа активистов блокирует выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Люди заблокировали выезды из СИЗО с помощью мусорных баков.

Протестующие выступают против освобождения из-под стражи “беркутовцев” Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Возле ворот СИЗО собрались десятки людей. Среди них есть и шоумен Сергей Притула.

Стоит отметить, что активисты проверяют автомобили, которые выезжают из СИЗО, чтобы в них не вывезли бывших “беркутовцев”.

Люди перевіряють автівкі, що виїжджають з СІЗО Обмін екс-«беркутівців»: люди під СІЗО перевіряють автівки, які виїжджають, на наявніть в них «беркутівців» Опубліковано Буквы Субота, 28 грудня 2019 р.

Под СИЗО также собрались силовики. Они в несколько рядов стоят у его стен и выходов.