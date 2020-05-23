Об этом сообщают #Буквы.
На территории зоопарка после реконструкции обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц.
Гостей теперь встречает новая входная группа с большой площадью и новыми помещениями. Также обновили общественные туалеты и медпункт.
В то же время, в зоопарке еще продолжается строительство нового приматника. Кроме того, у входа планируется обустроить океанариум и фудкорты.
Так как Киев только начал второй этап выхода из карантина, зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности.
– билетные кассы будут работать с 10:00 до 16:00;
– будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории зоопарка, из расчета не более, чем 1 человек на 10 кв. м площади;
– будет проводиться контроль соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между посетителями, которые ожидают разрешения входа в зоопарк;
– посетители будут допускаться на территорию зоопарка только в респираторе или защитной маске, так, чтобы были покрыты нос и рот;
– на Центральном входе будет установлен пункт измерения температуры и места для дезинфекции рук;
- Адаптивный карантин предусматривает, что в городе Киеве второй этап смягчения установленных ранее ограничений стартует в субботу, 23 мая. #Буквы собрали информацию о том, что и когда возобновит работу.