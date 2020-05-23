Об этом сообщают #Буквы.

На территории зоопарка после реконструкции обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц.

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Гостей теперь встречает новая входная группа с большой площадью и новыми помещениями. Также обновили общественные туалеты и медпункт.

В то же время, в зоопарке еще продолжается строительство нового приматника. Кроме того, у входа планируется обустроить океанариум и фудкорты.

Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк

Киевский Зоопарк

Фото: #Буквы

Так как Киев только начал второй этап выхода из карантина, зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности.

– билетные кассы будут работать с 10:00 до 16:00;

– будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории зоопарка, из расчета не более, чем 1 человек на 10 кв. м площади;

– будет проводиться контроль соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между посетителями, которые ожидают разрешения входа в зоопарк;

– посетители будут допускаться на территорию зоопарка только в респираторе или защитной маске, так, чтобы были покрыты нос и рот;

– на Центральном входе будет установлен пункт измерения температуры и места для дезинфекции рук;

  • Адаптивный карантин предусматривает, что в городе Киеве второй этап смягчения установленных ранее ограничений стартует в субботу, 23 мая. #Буквы собрали информацию о том, что и когда возобновит работу.