Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники митинга заявляют, что только за последние 15 лет в украинских Карпатах сплошными рубками было уничтожено около 130 тыс. га, что составляет почти 8 % лесной площади этого региона.
Пикетирующие принесли топоры и бензопилы, и принялись пилить и рубить дрова под окнами Гослесагенства, требуя остановить “лесоцид в Карпатах и наказать лесников-бандитов, избивающих защитников леса”.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- 21 ноября вступил в силу закон о запрете сплошной вырубки леса на склонах Карпат.