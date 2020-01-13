Сегодня, 13 января, под стенами Гослесагенства Украины собрался митинг с требованием прекратить вырубку лесов в Карпатах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники митинга заявляют, что только за последние 15 лет в украинских Карпатах сплошными рубками было уничтожено около 130 тыс. га, что составляет почти 8 % лесной площади этого региона.

Пикетирующие принесли топоры и бензопилы, и принялись пилить и рубить дрова под окнами Гослесагенства, требуя остановить “лесоцид в Карпатах и наказать лесников-бандитов, избивающих защитников леса”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы