Сегодня в Киеве состоялась акция "Наше право жить без боли!" за правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты пришли под здание Офиса Президента с требованием принять безотлагательные меры для обеспечения доступа тяжелобольных украинцев к лечению препаратами на основе медицинского каннабиса.

Они также призвали власть предоставить публичный отчет о причинах провала реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков, которой в частности предусмотрено начало научных исследований каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных форм.

Участники акции отмечают, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в том числе, в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит нормам Конституции и фундаментальным правам человека.

Стоит отметить, что в марте 2019 года сообщалось, что петиция за легализацию медицинского каннабиса, опубликованная на сайте Верховной Рады Украины, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов. В мае того же года комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал электронную петицию “Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан”.

А в сентябре 2019 года бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал легализацию медицинского каннабиса.