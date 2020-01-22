Сегодня в центре Киева состоялось шествие в память о первых погибших участниках Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акцию организовали Национальный музей Революции Достоинства, ОО “Семьи “Небесной сотни” и “Самооборона Майдана”.

Шествие памяти в честь Героев Небесной сотни Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, которые погибли от рук милиционеров во время массовых протестов в Киеве в январе 2014 года, стартовало в 13:00 у Лядских ворот.

Участники акции прошли колонной по улице Крещатик в сторону Европейской площади до улицы Михаила Грушевского и стадиона “Динамо” имени Валерия Лобановского. Они держали в руках плакат “Помним. Небесная сотня. Герои не умирают”, портреты погибших майдановцев, национальные флаги Украины и бело-красно-белый флаг Беларуси (в 1918-1919 и в 1991-1995 гг..).

В рамках шествия состоялась панихида по первым погибшим возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни на улице Грушевского. Также участники акции зажгли свечи и возложили цветы к мемориальным доскам погибших майдановцев.

Затем желающие отправились к Экуменическому храму архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ – помянуть погибших майдановцев.

Шествие памяти происходило в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян.

Напомним, Сергей Нигоян получил смертельное ранение утром 22 января 2014 года. Впоследствии смертельное огнестрельное ранение в сердце получил белорус Михаил Жизневский. Оба были активистами Майдана.

Раненый львовянин Роман Сеник умер через несколько дней в больнице. Кроме того, 22 января в лесу под Киевом было обнаружено тело львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток: его ранее похитили неизвестные прямо из больницы.

Через несколько дней от многочисленных травм, полученных 22 января, умер киевлянин Александр Бадера.