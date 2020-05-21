Сегодня утром родственники политзаключенных Кремля устроили акцию под Офисом президента Украины в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция под названием “Господин президент, поговорите с нами” была организована “Объединением родственников политзаключенных Кремля”.

Родственники пришли к ОПУ с портретами политзаключенных. Они намерены ждать встречи с президентом Владимиром Зеленским.

“Жены, матери, дети украинцев, незаконно заключенных по политическим мотивам в Крыму и России, требуют от президента честно рассказать, состоится ли на самом деле обещанный и долгожданный “обмен” по формуле “всех на всех” и заберет ли Украина политических заложников Кремля из тюрем Крыма и РФ”, – отмечалось в анонсе акции.

Родственники политзаключенных жалуются на отсутствие коммуникации с Офисом президента. Также они заявили, что государство прекратило оплачивать услуги адвокатов для их родных, которые незаконно содержатся в тюрьмах РФ и Крыма, а также не рассматривает заявления на выделение материальной поддержки.

Организаторы подчеркивают, что акция стала ответом “на полное игнорирование Офисом президента запросов родных на получение информации о процессе переговоров”.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

СПРАВКА. “Объединение родственников политзаключенных Кремля” является неполитическим общественным движением родных политзаключенных, которое борется за их освобождение в Украине и за рубежом, добивается защиты их прав и свобод, а также реабилитации и социализации после освобождения.