Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Организатор марша ВО “Свобода”. Он приурочен ко дню рождению “Вождя и вдохновителя украинцев – Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу украинского государства”.

Стартовало шествие из столичного парка Тараса Шевченко. Люди организованной колонной прошлись до Майдана Незалежности.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Смолоскипна хода у центрі столиці

У Києві проходить марш, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.

В Украине пройдут марши к годовщине рождения Степана Бандеры

Опубліковано Буквы Середа, 1 січня 2020 р.

В Украине сегодня отмечают день рождения Бандеры

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Возле здания Киевсовета марш остановился. С речью выступил глава “Свободы” Олег Тягнибок.

Украинские националисты считают Бандеру борцом за независимость Украины. Российская пропаганда называет Бандеру коллаборантом и соратником нацистов. Российское телевидение постоянно пугает зрителей “бандеровцами”.

  • Ранее анонсировалось, что по всей Украине 1 января пройдут марши, посвященные годовщине рождения Степана Бандеры.