Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Организатор марша ВО “Свобода”. Он приурочен ко дню рождению “Вождя и вдохновителя украинцев – Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу украинского государства”.
Стартовало шествие из столичного парка Тараса Шевченко. Люди организованной колонной прошлись до Майдана Незалежности.
Смолоскипна хода у центрі столиці
У Києві проходить марш, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.
В Украине пройдут марши к годовщине рождения Степана Бандеры
Опубліковано Буквы Середа, 1 січня 2020 р.
Возле здания Киевсовета марш остановился. С речью выступил глава “Свободы” Олег Тягнибок.
Украинские националисты считают Бандеру борцом за независимость Украины. Российская пропаганда называет Бандеру коллаборантом и соратником нацистов. Российское телевидение постоянно пугает зрителей “бандеровцами”.
- Ранее анонсировалось, что по всей Украине 1 января пройдут марши, посвященные годовщине рождения Степана Бандеры.