Сегодня, 1 января, в центре Киева состоялись традиционный марш и факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры - главы ОУН.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Организатор марша ВО “Свобода”. Он приурочен ко дню рождению “Вождя и вдохновителя украинцев – Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу украинского государства”.

Стартовало шествие из столичного парка Тараса Шевченко. Люди организованной колонной прошлись до Майдана Незалежности.

Возле здания Киевсовета марш остановился. С речью выступил глава “Свободы” Олег Тягнибок.

Украинские националисты считают Бандеру борцом за независимость Украины. Российская пропаганда называет Бандеру коллаборантом и соратником нацистов. Российское телевидение постоянно пугает зрителей “бандеровцами”.