Сегодня, 19 декабря, под Шестым апелляционным суде Киева, где рассматривалось решение Окружного административного суда об отмене национализации "ПриватБанка", активисты требовали от экс-владельца банка Игоря Коломойского убрать руки от финучреждения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты принесли с собой плакаты:

“Если уж так хочется привата – вызови девочек!”, “Игорь, вы окружены! Сдавайтесь!”, “Уважайте закон, потому что беззаконие вам не понравится”, “Игорь Валерьевич! Убейтесь сами, а мы вам – памятник!”.

Активисты заявляют, что украинские суды “не привыкли слушать голос цифр или аудиторских документов, а привыкли слушать голос уважаемых людей”.

“Пришло время услышать не только голоса Коломойского и Боголюбова, но и наши голоса”, – отмечают они.

Следует отметить, что Шестой апелляционный суд по ходатайству “ПриватБанка” приостановил рассмотрение жалобы на решение ОКАС от 18 апреля 2019 об отмене национализации. В частности, решение отложено до рассмотрения в Большой палате Верховного Суда иска семьи Суркисов.

Слушания по этому делу, где семья Суркисов пытается отменить решение Нацбанка о признании их лицами, связанными с “ПриватБанком”, отложенные на 31 декабря.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.

В четверг, 19 декабря, Шестой апелляционный административный суд Киева начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности “ПриватБанка”.