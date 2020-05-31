В воскресенье, 31 мая, на День города в Киеве запустили фонтаны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, заработали фонтаны на Майдане Незалежности в центре столицы, а также комплекс из 12 гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли с 1 мая на конец месяца в связи с карантинными ограничениями.

Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки, которую проводит команда специалистов-электриков, инженеров и программистов.

Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройку свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски.

Для монтажа 12 гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала были привлечены дайверы и водоплавающая техника.

В этом году начал свою работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, 119-121. Этот фонтан был построен около 30 лет назад, но не работал с 2018 года. Он имеет световое сопровождение.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в их работе будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: КГГА