Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Отмечается, что в этом году в Киеве установлена елка высотой больше 20 метров, которая украшена 800 игрушками и 3 км гирлянд.

Возле елки на праздничной площади установлены большие игрушечные фигуры украинских козаков и главных героев сказки “Щелкунчик”.

Уточняется, что после открытия гостей центральной елки ожидает выступление музыкальной группы “Друга ріка”.