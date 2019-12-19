Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Отмечается, что в этом году в Киеве установлена елка высотой больше 20 метров, которая украшена 800 игрушками и 3 км гирлянд.
Возле елки на праздничной площади установлены большие игрушечные фигуры украинских козаков и главных героев сказки “Щелкунчик”.
Уточняется, что после открытия гостей центральной елки ожидает выступление музыкальной группы “Друга ріка”.
- Ранее стала известна программа открытия и время работы рождественской ярмарки на Софиевской площади в Киеве.