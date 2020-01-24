В китайском городе Ухань, который называют эпицентром возникновения и распространения неизвестного коронавируса, строят новую больницу на тысячу мест. Строительство планируют завершить через 10 дней.

Об этом сообщает местное издание Синьхуа.

Эта больница предназначена специально для тех, кто был инфицирован или имеет подозрение на то, что заражен новым опасным вирусом.

На площади 25 тысяч квадратных метров планируют за 10 дней построить больницу на тысячу койко-мест.

3 февраля больница примет первых пациентов.

Это будет модульная конструкция, собранная из небольших готовых блоков.

Как известно, больницу аналогичного типа за семь дней строили в 2003 году в Пекине.

Сегодня, 24 января, строительство началось. Сейчас на месте специальная техника расчищает территорию, готовя место для фундамента и установки каркаса.

Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны, достигло 830 человек. Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.