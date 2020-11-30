Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В этом году награждение проходило в необычном формате с трансляцией в Facebook Евромайдан SOS и Центра гражданских свобод, а также Youtube-канале UKRLIFE.TV.
Среди приглашенных гостей были телеведущие Янина Соколова и Александр Педан, режиссер Ахтем Сеитаблаев, правозащитница Александра Матвийчук.
Членами жюри стали психолог, поэт и переводчик Борис Херсонский, драматург и режиссер Наталья Ворожбит, правозащитница, писательница и ведущая Лариса Денисенко, гражданский журналист, бывший узник Кремля Нариман Мемедеминов и глава Женского ветеранского движения Андриана Арехта.
Учредители премии отметили, что номинирование – это возможность поделиться своей инициативой, или социальным проектом.
“Список сфер волонтерской деятельности неисчерпаемый: помощь раненым военным, детям, семьям переселенцев, экологические, культурные и образовательные проекты”, – рассказали организаторы.
Волонтерская премия учреждена в 2014 году. Она является неденежной и призвана для того, чтобы привлечь внимание общества к обычным людям, которые делают чрезвычайные дела.
- Украинский кинорежиссер Ирина Цилык, которой президент Владимир Зеленский присвоил звание “Заслуженный деятель искусств Украины”, отказалась от награды. Сама Цилык отметила, что узнала о награждении случайно из СМИ. Эта новость, по ее словам, удивила.