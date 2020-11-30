В понедельник, 30 ноября, в Fedoriv Hub состоялась седьмая церемония награждения Волонтерской премии 2020 от общественной инициативы Евромайдан SOS.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В этом году награждение проходило в необычном формате с трансляцией в Facebook Евромайдан SOS и Центра гражданских свобод, а также Youtube-канале UKRLIFE.TV.

Среди приглашенных гостей были телеведущие Янина Соколова и Александр Педан, режиссер Ахтем Сеитаблаев, правозащитница Александра Матвийчук.

Членами жюри стали психолог, поэт и переводчик Борис Херсонский, драматург и режиссер Наталья Ворожбит, правозащитница, писательница и ведущая Лариса Денисенко, гражданский журналист, бывший узник Кремля Нариман Мемедеминов и глава Женского ветеранского движения Андриана Арехта.

Учредители премии отметили, что номинирование – это возможность поделиться своей инициативой, или социальным проектом.

“Список сфер волонтерской деятельности неисчерпаемый: помощь раненым военным, детям, семьям переселенцев, экологические, культурные и образовательные проекты”, – рассказали организаторы.

Волонтерская премия учреждена в 2014 году. Она является неденежной и призвана для того, чтобы привлечь внимание общества к обычным людям, которые делают чрезвычайные дела.