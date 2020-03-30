Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время внеочередного заседания Рады, которое состоялось сегодня, депутатов обеспечили средствами индивидуальной защиты. Народным депутатам Украины на входе в сессионный зал выдавали медицинские маски и перчатки.
Стоит отметить, что большинство депутатов уже приехали в масках, очках и перчатках. Единицы – в защитных костюмах.
Между тем, некоторые из нардепов в начале заседания отказывались надевать защитную маску.
- Верховная Рада приняла закон, который позволяет комитетам заседать онлайн.