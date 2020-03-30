Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередное заседание 30 марта пришли в медицинских масках и перчатках.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время внеочередного заседания Рады, которое состоялось сегодня, депутатов обеспечили средствами индивидуальной защиты. Народным депутатам Украины на входе в сессионный зал выдавали медицинские маски и перчатки.

Стоит отметить, что большинство депутатов уже приехали в масках, очках и перчатках. Единицы – в защитных костюмах.

Между тем, некоторые из нардепов в начале заседания отказывались надевать защитную маску.