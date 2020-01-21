Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Панихида по погибшим воинам была приурочена к пятой годовщине трагических событий, произошедших во время обороны аэропорта.
Церковную службу возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
На панихиде присутствовали украинские военнослужащие, а также родственники погибших бойцов.
Стоит отметить, что украинские воины защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года – 242 дня.
За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторых посмертно.
- 16 января в Украине был День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП).
- Президент Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти “киборгов” – воинов, которые обороняли Международный аэропорт “Донецк” (ДАП).
- Министр обороны Андрей Загороднюк вручил памятные знаки родственникам погибших защитников Донецкого аэропорта.