Сьогодні, 30 травня, на стадіоні Одеської національної юридичної академії відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19. Це третій такий проєкт в Україні.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Аналогічні центри вже працюють у Києві та Львові.

Робити щеплення в такому центрі можуть усі охочі, які записалися на вакцинацію через додаток “Дія”. Щодня тут планують вакцинувати 250 людей.

У центрі працює чотири бригади.

Спочатку пацієнт проходить реєстрацію, далі лікарі проводять огляд, після медсестри роблять ін’єкцію.

Фото: “Думская”

Роблять щеплення тим препаратом, що є в наявності – зараз це китайська вакцина Coronavac.

В Одеській області розгорнули 70 стаціонарних пунктів щеплень, також працює 16 виїзних бригад, але цей центр – найбільший. Найближчим часом планують організувати ще три аналогічних центру в інших районах Одеси, збільшивши кількість зроблених щеплень до трьох тисяч в день.