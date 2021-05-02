Про це повідомляє місцеве видання “Думская”.
Вулицями міста пройшли представники патріотичних і ветеранських організацій, а також усі охочі мешканці Одеси. Стартували від Соборної площі.
Учасники ходи вшанували хвилиною мовчання пам’ять патріотів, які загинули 2 травня в центрі міста – Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова.
За даними поліції, 2600 правоохоронців чергують на усіх локаціях, де відбуваються масові заходи.
Фото: “Думская”
Трагедія в Одесі сталася 2 травня 2014 року в міському Будинку профспілок. Тоді між проукраїнськими і проросійськими активістами відбулися сутички на площі Куликове поле із застосуванням “коктейлів Молотова”, бруківки і зброї. Внаслідок трагедії загинули 48 осіб, в лікарні Одеси звернулися 226 осіб. Серед постраждалих були госпіталізовані 88 осіб.
- #Букви раніше розповідали про ті трагічні події.