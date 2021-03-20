В одесском ботаническом саду начинается настоящая весна: там уже распустились подснежники, крокусы, ирисы, морозники и жасмин.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Директор Ботсада Людмила Левчук отметила, что благодаря большому количеству осадков минувшей осенью и зимой деревья в саду хорошо напитались влагой и теперь им не страшно даже самое засушливое лето.

Также предполагается, что сильные морозы сократили количество вредителей и этой весной растения будут меньше болеть.

Отмечается, что, если в области не введут усиленный карантин, в этом сезоне в Ботсаду пройдет как минимум три фестиваля – весной, летом и осенью. Первое мероприятие – “Весенний день в саду” — запланировано на 17-18 апреля. Вырученные с фестиваля средства руководство обещает пустить на реставрацию экспозиционной теплицы.