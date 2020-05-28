Об этом сообщает издание “Думская”.
Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации — она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков.
Из-за подтопления полиция перекрыла несколько улиц. Так, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).
Общественный транспорт остановился.
Фото и видео: “Думская”
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