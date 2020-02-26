Об этом пишет издание Vogue.ua.
Подиум украсили неоновые фразы в виде арт-объектов: “Патриархат = чрезвычайная климатическая ситуация”, “Женская любовь — это неоплачиваемый труд”, “Когда женщины бастуют, мир останавливается”.
Сначала на подиуме появились модели в брючных костюмах, далее последовали платья и юбки с бахромой, клетчатые юбки и косухи, прозрачные блузы, платья в пол, которые показывали нижнее белье.
Из аксессуаров были банданы и косынки.
Образы дополняли гольфы в крупную “рыболовную сеть” и ботинки на тракторной подошве.
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