Об этом пишет издание Vogue.ua.

Подиум украсили неоновые фразы в виде арт-объектов: “Патриархат = чрезвычайная климатическая ситуация”, “Женская любовь — это неоплачиваемый труд”, “Когда женщины бастуют, мир останавливается”.

Сначала на подиуме появились модели в брючных костюмах, далее последовали платья и юбки с бахромой, клетчатые юбки и косухи, прозрачные блузы, платья в пол, которые показывали нижнее белье.

Из аксессуаров были банданы и косынки.

Образы дополняли гольфы в крупную “рыболовную сеть” и ботинки на тракторной подошве.

Christian Dior осень-зима 2020/2021

 

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And #ParisFashionWeek is off! The #Dior show put the boot in for misogyny with empowering neon signage and heavy duty footwear to match. 🎥: @stiffyhm

Допис, поширений Footwear News (@footwearnews)

  • 29 апреля 2019 года в марокканском городе Марракеше прошло масштабное шоу модного дома Christian Dior, на котором Мария Грация-Кюри представила новую круизную коллекцию. Темой показа стало культурное разнообразие нашего мира.