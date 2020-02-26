На Парижской неделе моды состоялся показ коллекции модного дома Christian Dior - креативный директор бренда Мария Грация-Кьюри обратилась к теме феминизма не только в нарядах, но и в декорациях.

Об этом пишет издание Vogue.ua.

Подиум украсили неоновые фразы в виде арт-объектов: “Патриархат = чрезвычайная климатическая ситуация”, “Женская любовь — это неоплачиваемый труд”, “Когда женщины бастуют, мир останавливается”.

Сначала на подиуме появились модели в брючных костюмах, далее последовали платья и юбки с бахромой, клетчатые юбки и косухи, прозрачные блузы, платья в пол, которые показывали нижнее белье.

Из аксессуаров были банданы и косынки.

Образы дополняли гольфы в крупную “рыболовную сеть” и ботинки на тракторной подошве.

Christian Dior осень-зима 2020/2021