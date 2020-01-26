Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Польшу встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

“В первый день рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники концлагеря и их семьи”, – говорится в сообщении.

В своем выступлении Президент отметил, что для него честь встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

Он отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно сдержать слез.

“Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете на то, чтобы никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту», – подчеркнул глава государства, обращаясь к бывшим узникам концлагеря.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что сегодня международное сообщество должно объединиться и не допустить снова любых проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Также Глава государства подчеркнул, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. Он призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира – тех, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

“Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания”, – подчеркнул Президент.