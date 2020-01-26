Об этом сообщается на сайте главы государства.
“В первый день рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники концлагеря и их семьи”, – говорится в сообщении.
В своем выступлении Президент отметил, что для него честь встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.
Он отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно сдержать слез.
“Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете на то, чтобы никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту», – подчеркнул глава государства, обращаясь к бывшим узникам концлагеря.
Фото: president.gov.ua
Зеленский отметил, что сегодня международное сообщество должно объединиться и не допустить снова любых проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
Также Глава государства подчеркнул, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. Он призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.
Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира – тех, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.
“Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания”, – подчеркнул Президент.
- Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша.