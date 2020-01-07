Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение, как сообщает агентство Аssociated Press, разрушило дома и вызвало оползни.

Землетрясение разрушило популярное туристическое скальное образование — каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Сообщений о жертвах нет. Впрочем, был нанесен значительный ущерб в городе Гуаника. Например, один из домов рухнул на припаркованные автомобили.

Фото: АР

Всего пять домов обвалились, но лишь один из них был заселен. Кроме того, почти 30 домов сильно повреждены, а потому и они могут разрушиться. В некоторых районах Пуэрто-Рико после землетрясения отключили электроэнергию.