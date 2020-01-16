Сегодня, 16 января, в Верховной Раде Украины почтили память погибших во всем мире, в частности в Украине, во время Холокоста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На мероприятии присутствовали главный раввин Киева Ионафан Маркович, который выступил перед собравшимися, а также дипломатический корпус и народные депутаты Украины.

Участники события также зажгли свечи в память о погибших.