Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На мероприятии присутствовали главный раввин Киева Ионафан Маркович, который выступил перед собравшимися, а также дипломатический корпус и народные депутаты Украины.
Участники события также зажгли свечи в память о погибших.
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