В Верховной Раде Украины с сегодняшнего дня открыли доступ журналистов к балкону для прессы, который был закрыт во время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Парламент в период карантина работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.

Рада возобновила работу в режиме пленарных заседаний с 18 мая. Несмотря на это, журналистов до сегодняшнего дня не допускали в ложу прессы ВР.

Спикер Рады Дмитрий Разумков объяснял, что это связано с “режимом определенного карантина”.

С сегодняшнего дня операторы и фотокорреспонденты будут допускаться в ложу прессы в порядке очереди. Их общее количество не может одновременно превышать 30 человек.

На балконе сможет работать один оператор/фотокорреспондент от СМИ.

В здание Парламента представители СМИ могут пройти при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом ВР.

Журналисты также могут работать в пресс-центре на 3-м этаже здания Верховной Рады.

“Верховная Рада уже открыла балкон для представителей СМИ. До 30 телеоператоров и фотокорреспондентов имеют возможность работать в ложе прессы сессионного зала. Надеемся, это пойдет на пользу Парламенту – освещение будет качественным, объективным и профессиональным”, – отметила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.