Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Все началось с того, что президиум и трибуну Парламента заблокировали народные депутаты от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”. Таким образом они пытаются не допустить голосования по земельному законопроекту.

При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.

Из-за блокирования президиума и возникла потасовка между нардепами. Так, Власенко попытался пройти к Тимошенко, но дорогу ему преградил член фракции “Слуги народа” Артем Дмитрук.

В результате между депутатами произошла небольшая стычка.

Впоследствии возле президиума также собрались нардепы от “Слуги народа”.

Стоит отметить, что первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку все же удалось продолжить заседание после перерыва. При заблокированной трибуне и президиуме были рассмотрены два проекта постановлений, которые не нашли поддержки в зале. После этого Стефанчук вновь объявил перерыв.

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_01

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_02

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_03

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_04

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_05

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_06

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_07

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_08

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_09

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_10

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_11

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_12

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_13

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_14

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_15

Потасовка между Сергеем Власенко и Артемом Дмитруком_16

  • Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский провел в Верховной Раде встречу с нардепами от фракции “Слуги народа” по земельному законопроекту.
  • Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.