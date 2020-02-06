В Верховной Раде Украины возле президиума произошла потасовка с участием народных депутатов Артема Дмитрука от "Слуги народа" и Сергея Власенко от "Батькивщины".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Все началось с того, что президиум и трибуну Парламента заблокировали народные депутаты от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”. Таким образом они пытаются не допустить голосования по земельному законопроекту.

При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.



Из-за блокирования президиума и возникла потасовка между нардепами. Так, Власенко попытался пройти к Тимошенко, но дорогу ему преградил член фракции “Слуги народа” Артем Дмитрук.

В результате между депутатами произошла небольшая стычка.

Впоследствии возле президиума также собрались нардепы от “Слуги народа”.

Стоит отметить, что первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку все же удалось продолжить заседание после перерыва. При заблокированной трибуне и президиуме были рассмотрены два проекта постановлений, которые не нашли поддержки в зале. После этого Стефанчук вновь объявил перерыв.