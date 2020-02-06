Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Все началось с того, что президиум и трибуну Парламента заблокировали народные депутаты от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”. Таким образом они пытаются не допустить голосования по земельному законопроекту.
При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.
Из-за блокирования президиума и возникла потасовка между нардепами. Так, Власенко попытался пройти к Тимошенко, но дорогу ему преградил член фракции “Слуги народа” Артем Дмитрук.
В результате между депутатами произошла небольшая стычка.
Впоследствии возле президиума также собрались нардепы от “Слуги народа”.
Стоит отметить, что первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку все же удалось продолжить заседание после перерыва. При заблокированной трибуне и президиуме были рассмотрены два проекта постановлений, которые не нашли поддержки в зале. После этого Стефанчук вновь объявил перерыв.
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