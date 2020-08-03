Злоумышленник, который грозит взрывом в киевском отделении №12 ПАО "Универсал банк", является Каримов Сухроб Рахматович.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988 г.р., уроженец г. Самарканд, гражданин Узбекистана”, – говорится в сообщении.

В заложниках находится один человек, другие – эвакуированы. Ситуация под контролем правоохранителей.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

В СБУ отмечают, что злоумышленник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод.

Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.