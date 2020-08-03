Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988 г.р., уроженец г. Самарканд, гражданин Узбекистана”, – говорится в сообщении.
В заложниках находится один человек, другие – эвакуированы. Ситуация под контролем правоохранителей.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
В СБУ отмечают, что злоумышленник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод.
Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.
Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.
- Представители полиции начали переговоры с террористом. Территорию возле бизнес-центра “Леонардо” окружили.