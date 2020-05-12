Об этом сообщает The Verge.

В парке действует множество новых мер по обеспечению здоровья и безопасности, наиболее значимой из которых является ограничение количества посетителей. Ежедневно “Диснейленд” будет принимать максимум 24 000 человек, что составляет около 30 процентов от обычной вместимости парка.

Фото: Reuters

Отмечается, что все посетители обязаны соблюдать дистанцию при нахождении на территории парка и носить защитные маски. При входе в “Диснейленд” им измеряют температуру, а также через официальное диагностическое приложение Шанхая проверяют, не должны ли они находится на самоизоляции.

Кроме того, пока костюмированным актерам запретили общаться с посетителями – они могут лишь позировать для фото, находясь на расстоянии от человека. Также во избежание скопления толпы приостановлены парады, театральные представления и фейерверки.

Фото: Reuters

Фото: fox35

  • Популярные парки развлечений Гонконга “Диснейленд” и Ocean Park закрыли с 26 января. Это превентивная мера в распространении смертельного коронавируса nCoV 2019.