Об этом сообщает The Verge.

В парке действует множество новых мер по обеспечению здоровья и безопасности, наиболее значимой из которых является ограничение количества посетителей. Ежедневно “Диснейленд” будет принимать максимум 24 000 человек, что составляет около 30 процентов от обычной вместимости парка.

Visitors arriving at Shanghai Disneyland. Not crowded as far as we see. @Disney is limiting attendance to 30% capacity in line with government and social distancing rules. Masks required for all. 😷 #China #coronavirus pic.twitter.com/2Iioy17c22

— Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020