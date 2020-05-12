Об этом сообщает The Verge.

В парке действует множество новых мер по обеспечению здоровья и безопасности, наиболее значимой из которых является ограничение количества посетителей. Ежедневно “Диснейленд” будет принимать максимум 24 000 человек, что составляет около 30 процентов от обычной вместимости парка.

Visitors arriving at Shanghai Disneyland. Not crowded as far as we see. @Disney is limiting attendance to 30% capacity in line with government and social distancing rules. Masks required for all. 😷 #China #coronavirus pic.twitter.com/2Iioy17c22 — Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020

Отмечается, что все посетители обязаны соблюдать дистанцию при нахождении на территории парка и носить защитные маски. При входе в “Диснейленд” им измеряют температуру, а также через официальное диагностическое приложение Шанхая проверяют, не должны ли они находится на самоизоляции.

Кроме того, пока костюмированным актерам запретили общаться с посетителями – они могут лишь позировать для фото, находясь на расстоянии от человека. Также во избежание скопления толпы приостановлены парады, театральные представления и фейерверки.

Social distancing at @Disney’s Shanghai theme park— for characters, too! Waves instead of hugs for the reopening. #China #coronavirus pic.twitter.com/PDVoWtBRMx — Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020