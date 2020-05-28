В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.

Об этом сообщает AFP News Agency.

Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Полицейские утверждают, что он оказывал сопротивление, информирует агентство ВВС.

Судя по видео, один из полицейских при задержании применил удушающий прием, наступив коленом на шею потерпевшего. Сам Флойд при этом неоднократно повторял “Я задыхаюсь!” и призывал не убивать его. В итоге мужчина потерял сознание. Его забрали в госпиталь, где он вскоре скончался.

Расследованием инцидента занялось ФБР. Четверо полицейских были уволены.

Гибель Флойда вызвала массовые протесты: сотни людей вышли на улицы Миннеаполиса против полицейского насилия и расового неравенства. Они скандировали: “Нет справедливости, нет мира!” и “Я задыхаюсь!” Акции продолжаются уже два дня.

Протестующие прошли маршем к отделению полиции, рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок. Они также устроили погромы и поджоги.

В частности, протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone.

Произошли стычки участников протестов с полицией.

В ночь на четверг, 28 мая, количество протестующих возросло до тысяч. Они, как и правоохранители, возводили баррикады.

Полицейские заняли позиции на крышах зданий. Они применили световые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, сообщает агентство Reuters. В свою очередь участники протестов забросали полицию камнями и другими снарядами.

В ходе протестов был застрелен один из участников акции.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил на своей странице в Twitter, что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию.

“Обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий”, – обратился он к протестующим.

Фото: АР

Фото: AFP

Фото: Reuters

Реакция политиков и звезд

Инцидент с гибелью мужчины вызвал волну возмущения в обществе, в том числе и у политических деятелей и голливудских звезд.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, который погиб при аресте в 2014 году. К мужчине тогда применили удушающий захват, и он тоже повторял, что задыхается.

Фраза “Я задыхаюсь” стала лозунгом активистов, протестующих против полицейского насилия по отношению к афроамериканцам.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал смерть Флойда “грустной и трагической”.

“По моей просьбе ФБР и министерство юстиции уже занимаются расследованием очень печальной и трагической гибели в Миннесоте Джорджа Флойда…” – написал он.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден подчеркнул, что ФБР должно тщательно расследовать это дело.

“Джордж Флойд заслуживал лучшего, а его семья заслуживает справедливости. Его жизнь имела значение”, – отметил он.

Возмущение по поводу инцидента выразили ряд сенаторов.

Отреагировали также звезды Голливуда. Instagram заполнен публикациями с хештегом #justiceforfloyd и #GeorgeFloyd.

На гибель Флойда отреагировали Ева Лонгория, Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Милла Йовович и другие знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JusticeForFloyd Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 27 Май 2020 в 11:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 26 Май 2020 в 9:56 PDT