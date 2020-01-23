В столице Таиланда, Бангкоке, из-за смога закрыли 450 школ. Решение приняли на один день, до улучшения ситуации.

Об этом сообщает Independent.

В сообщении сказано, что уровень загрязнения воздуха в Бангкоке – один из самых высоких среди азиатских городов.

Загрязнение связано с выбросами заводов, а также с несанкционированным сжиганием листьев и травы на полях.

Поскольку уровень загрязнения достиг опасной для здоровья отметки, власти приняли решение на один день закрыть 450 школ.

Содержание частиц PM 2,5 составило 78,3 гп/м3. Уровень выше 35 считается опасным, согласно независимому мониторингу качества воздуха AirVisual.

Индекс качества воздуха в Бангкоке в среду составил 163, согласно данным AirVisual. Все, что выше 150, считается опасным.

Частицы PM 2.5 могут содержать пыль, сажу и дым, и они настолько малы, что могут глубоко проникнуть в легкие и попасть в кровоток.

“На учеников очень сильно влияет загрязнение воздуха, потому что они постоянно находятся на улице, даже когда ждут автобус или просто гуляют”, – пояснил преподаватель одной из школ Панпимон Джумсук.

Также в издании напомнили, что в январе прошлого года город на неделю закрывал школы из-за загрязнения.