Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в Раду прибыли дети из разных регионов Украины. Для них было организовано праздничное мероприятие в зале заседаний, в котором принял участие спикер Дмитрий Разумков.

Глава ВР поздравил детей и предложил им проголосовать “за мир и счастливое будущее Украины”. В итоге “за” проголосовали 250 присутствовавших в зале гостей.

Также детей поздравил Святой Николай.

В конце дети вместе с Дмитрием Разумковым сфотографировались на память.