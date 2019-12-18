Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, в Раду прибыли дети из разных регионов Украины. Для них было организовано праздничное мероприятие в зале заседаний, в котором принял участие спикер Дмитрий Разумков.
Глава ВР поздравил детей и предложил им проголосовать “за мир и счастливое будущее Украины”. В итоге “за” проголосовали 250 присутствовавших в зале гостей.
Также детей поздравил Святой Николай.
В конце дети вместе с Дмитрием Разумковым сфотографировались на память.
- Половина украинцев признались, что верят в существование Святого Николая, около трети верят в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.