В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.

Об этом сообщается на сайте Могилев-Подольского городского совета.

24 июня уровень воды в Днестре был 6,25 метра. Началось подтопление нескольких улиц – ул. Дачная, ул. Грушевского.

Местные жители в социальных сетях стали публиковать видео подтопления пешеходной набережной.

Фото и видео из соцсетей

В городе Ямполе принялись укреплять дамбу. На этих работах задействованы сотрудники ГСЧС Украины, пограничники и военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: “Ямпільські вісті”

В свою очередь мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что из-за сильных ливней в Карпатах и на Буковине критически поднялся уровень воды в Днестре. И поскольку Днестровская ГЭС аварийно сбрасывает воду, Могилев-Подольский и Ямполь оказались под угрозой подтопления.

Сергей Моргунов подчеркнул, что Винница готова предоставить помощь Могилев-Подольску и Ямполю.

По состоянию на утро 25 июня уровень воды в реке Днестр составляет 6,90 м. На Новоднестровской ГЭС проводят сброс воды – 2050 куб.м/сек. Дальнейшего повышения уровня воды не предвидется.

“В случае повышения уровня воды выше 7 метров у нас будет четыре часа пока вода дойдет от Днестровской ГЭС до Могилева-Подольского. Это даст нам возможность вовремя отреагировать и быть готовыми вовремя отреагировать и контролировать ситуацию”, – говорится в сообщении горсовета.