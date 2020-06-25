Об этом сообщается на сайте Могилев-Подольского городского совета.
24 июня уровень воды в Днестре был 6,25 метра. Началось подтопление нескольких улиц – ул. Дачная, ул. Грушевского.
Местные жители в социальных сетях стали публиковать видео подтопления пешеходной набережной.
Фото и видео из соцсетей
В городе Ямполе принялись укреплять дамбу. На этих работах задействованы сотрудники ГСЧС Украины, пограничники и военнослужащие Национальной гвардии.
Фото: “Ямпільські вісті”
В свою очередь мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что из-за сильных ливней в Карпатах и на Буковине критически поднялся уровень воды в Днестре. И поскольку Днестровская ГЭС аварийно сбрасывает воду, Могилев-Подольский и Ямполь оказались под угрозой подтопления.
Сергей Моргунов подчеркнул, что Винница готова предоставить помощь Могилев-Подольску и Ямполю.
По состоянию на утро 25 июня уровень воды в реке Днестр составляет 6,90 м. На Новоднестровской ГЭС проводят сброс воды – 2050 куб.м/сек. Дальнейшего повышения уровня воды не предвидется.
“В случае повышения уровня воды выше 7 метров у нас будет четыре часа пока вода дойдет от Днестровской ГЭС до Могилева-Подольского. Это даст нам возможность вовремя отреагировать и быть готовыми вовремя отреагировать и контролировать ситуацию”, – говорится в сообщении горсовета.
- Ранее сообщалось, что в Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, идет эвакуация людей.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 4500 жилых домов в 165 населенных пунктах и разрушены 90 мостов.