Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата.

В сообщении опубликовали также фото с крестного хода.

В крестном ходе приняли участие несколько десятков верующих: среди них есть и дети. Большинство верующих пришли в масках, а вот священнослужители и монахини проигнорировали такие средства защиты.

В крестном ходе принял участие и митрополит Винницкий и Барский УПЦ МП Варсонофий.

Фото: Винницкая епархия УПЦ Московского патриархата

Ранее сообщалось, что в Киеве Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин из-за зафиксированной там вспышки коронавируса COVID-19.