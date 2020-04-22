Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата.
В сообщении опубликовали также фото с крестного хода.
В крестном ходе приняли участие несколько десятков верующих: среди них есть и дети. Большинство верующих пришли в масках, а вот священнослужители и монахини проигнорировали такие средства защиты.
В крестном ходе принял участие и митрополит Винницкий и Барский УПЦ МП Варсонофий.
Фото: Винницкая епархия УПЦ Московского патриархата
Ранее сообщалось, что в Киеве Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин из-за зафиксированной там вспышки коронавируса COVID-19.
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- 17 апреля власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП из-за обнаруженных там случаев коронавируса COVID-19.
- В Киевской духовной академии была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19: одновременно заболели трое преподавателей и 16 студентов.