В музее Лувра, который в настоящее время закрыт для посетителей из-за опасений относительно коронавируса, временно открыли для показа люксового бренда Louis Vuitton.

Об этом пишет издание The Guardian.

Фоном для показа стал хор из 200 человек, одетых в костюмы, начиная с 15-го века и до 1950 годов.

Николя Жескьер, создатель женских коллекций для французского дома моды, воплотил в нарядах головокружительную смесь эпох и стилей, материалов и принтов.

Фото: Isidore Montag

Дизайнер также представил новые персонализированные ручки для классической сумки Vuitton Keepall и новые мини-сумки.