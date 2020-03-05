Об этом пишет издание The Guardian.

Фоном для показа стал хор из 200 человек, одетых в костюмы, начиная с 15-го века и до 1950 годов.

Louis Vuitton

Фото: AFP

Николя Жескьер, создатель женских коллекций для французского дома моды, воплотил в нарядах головокружительную смесь эпох и стилей, материалов и принтов.

Фото: PIXELFORMULA/SIPA/REX/Shutterstock

Фото: PIXELFORMULA/SIPA/REX/Shutterstock

Луи Витон

Фото: Isidore Montag

Дизайнер также представил новые персонализированные ручки для классической сумки Vuitton Keepall и новые мини-сумки.