Об этом пишет издание The Guardian.
Фоном для показа стал хор из 200 человек, одетых в костюмы, начиная с 15-го века и до 1950 годов.
Николя Жескьер, создатель женских коллекций для французского дома моды, воплотил в нарядах головокружительную смесь эпох и стилей, материалов и принтов.
Фото: Isidore Montag
Дизайнер также представил новые персонализированные ручки для классической сумки Vuitton Keepall и новые мини-сумки.
- Ранее сообщалось, что французский модный Дом Louis Vuitton открывает свой первый ресторан и кафе, который находится в японском городе Осака.