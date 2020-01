Фото, в частности, опубликовали новостные агентства Reuters, Associated Press, иранское ISNA.

Также в Сети появилось видео момента падения украинского самолета под Тегераном. Запись обнародовали очевидцы.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY

— BNO News (@BNONews) January 8, 2020