Фото, в частности, опубликовали новостные агентства Reuters, Associated Press, иранское ISNA.
Также в Сети появилось видео момента падения украинского самолета под Тегераном. Запись обнародовали очевидцы.
🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME
— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020
WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY
— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.
Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
Офис Генерального прокурора уже начал расследование крушения Boeing-737. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
Как сообщает Reuters, самолет во время крушения загорелся. Обломки лайнера разбросало по полю к юго-западу от столицы Ирана.
Также есть информация, что пилот не сообщал о каких-либо проблемах непосредственно перед крушением.
На месте трагедии в данный момент находятся представители украинского посольства и консульства.
🎥نمایی کلی از موقعیت سقوط پرواز تهران – کییف
ویدئو از خبرنگار ایسنا، روحالله رضایی#Ukraine #UkrainianAirlines #ukrainianplane #UkrainianPlaneCrash #Boeing #Boeing737 #Iran #ایران #سقوط_هواپیما pic.twitter.com/7kmfoBcnQj
— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
🎥گریههای بازمانده یکی از قربانیان سقوط پرواز تهران – کییف
ویدئو از خبرنگار ایسنا، روحالله رضایی#Ukraine #UkrainianAirlines #ukrainianplane #Boeing #Boeing737 #Iran #ایران #سقوط_هواپیما pic.twitter.com/lNYZexDOIb
— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
🎥 بخشی از وسایل مسافران پرواز “تهران – کیِف” که سالم مانده است
ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj
— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
صبح چهارشنبه (۱۸ دی) یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی فرودگاه امام خمینی سقوط کرد. این هواپیما که عازم پایتخت اوکراین بود، ۱۸۰ مسافر و خدمه داشته است.
ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است.#سقوط_هواپیمای_اوکراینی#Boing737https://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/EPw7Cib2To
— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.