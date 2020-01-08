Фото, в частности, опубликовали новостные агентства Reuters, Associated Press, иранское ISNA.

Также в Сети появилось видео момента падения украинского самолета под Тегераном. Запись обнародовали очевидцы.

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

Офис Генерального прокурора уже начал расследование крушения Boeing-737. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщает Reuters, самолет во время крушения загорелся. Обломки лайнера разбросало по полю к юго-западу от столицы Ирана.

Фото: Reuters

Также есть информация, что пилот не сообщал о каких-либо проблемах непосредственно перед крушением.

На месте трагедии в данный момент находятся представители украинского посольства и консульства.

Фото: АР

Фото: Reuters

Фото: ISNAMEDIA

  • Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.
  • После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.