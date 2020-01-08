В Сети обнародованы кадры и видео с места крушения самолета Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Фото, в частности, опубликовали новостные агентства Reuters, Associated Press, иранское ISNA.

Также в Сети появилось видео момента падения украинского самолета под Тегераном. Запись обнародовали очевидцы.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

Офис Генерального прокурора уже начал расследование крушения Boeing-737. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщает Reuters, самолет во время крушения загорелся. Обломки лайнера разбросало по полю к юго-западу от столицы Ирана.

Также есть информация, что пилот не сообщал о каких-либо проблемах непосредственно перед крушением.

На месте трагедии в данный момент находятся представители украинского посольства и консульства.

صبح چهارشنبه (۱۸ دی) یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی فرودگاه امام خمینی سقوط کرد. این هواپیما که عازم پایتخت اوکراین بود، ۱۸۰ مسافر و خدمه داشته است.

ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است.#سقوط_هواپیمای_اوکراینی#Boing737https://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/EPw7Cib2To — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020