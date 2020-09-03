В среду, 2 сентября, в Италии торжественно открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, который продлится десять дней.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Венецианский кинофестиваль – одно из первых крупных культурных мероприятий, проводимых в Европе с момента введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений.

“Мы не гордимся тем, что мы первые после вынужденной паузы смогли сделать это. Но мы гордимся тем, что показали, что это можно сделать, приняв все меры безопасности и представив программу, которая превзошла предыдущие годы”, – отметил во время открытия президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.

Эти меры безопасности, в частности, включают обязательные маски для лица, температурный скрининг, социальное дистанцирование и “стену”, построенную вокруг красной ковровой дорожки, чтобы не пускать публику.

Лучшие образы с красной дорожки

Тильда Суинтон

Кейт Бланшетт

Элоди Юнг

Тейлор Хилл

Виола Арривабене

Роберта Армани

Линда Кариди

Анна Фольетта

Эстер Экспосито

Адриано Джаннини и Гайя Труссарди

Мэтт Диллон

Паола Турани

Лотте Вербек

Фото: Harper’s Bazaar