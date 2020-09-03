Об этом пишет CNN.
Отмечается, что Венецианский кинофестиваль – одно из первых крупных культурных мероприятий, проводимых в Европе с момента введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений.
“Мы не гордимся тем, что мы первые после вынужденной паузы смогли сделать это. Но мы гордимся тем, что показали, что это можно сделать, приняв все меры безопасности и представив программу, которая превзошла предыдущие годы”, – отметил во время открытия президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.
Эти меры безопасности, в частности, включают обязательные маски для лица, температурный скрининг, социальное дистанцирование и “стену”, построенную вокруг красной ковровой дорожки, чтобы не пускать публику.
Лучшие образы с красной дорожки
Тильда Суинтон
Кейт Бланшетт
Элоди Юнг
Тейлор Хилл
Виола Арривабене
Роберта Армани
Линда Кариди
Анна Фольетта
Эстер Экспосито
Адриано Джаннини и Гайя Труссарди
Мэтт Диллон
Паола Турани
Лотте Вербек
Фото: Harper’s Bazaar
- Ранее сообщалось, что британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат почетных Золотых львов Венецианского кинофестиваля – за жизненные достижения.