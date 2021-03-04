Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Во вторник в Андаманском море примерно в 13 км от острова Ко Аданг загорелось и начало тонуть рыболовное судно Phamonsin Nava 10.

Все восемь членов экипажа спрыгнули в море и были спасены проплывавшим мимо рыболовецким судном.

Когда военно-морской флот прибыл для осмотра места инцидента, они обнаружили, что на деревянной балке судна сидит четыре кошки, которые от страха сбились в кучу.

Матрос ВМС подплыл к перевернувшемуся судну и по очереди брал кошек себе на спину и так плыл в ними к спасательной лодке.

Животные не пострадали, чувствуют себя хорошо. В командном пункте их накормили и продолжают заботиться.