Об этом сообщается на Facebook-странице Львовской национальной галереи искусства имени Б. Возницкого.
Инцидент произошел 3 января.
4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от протеканий. Музейным предметам ничего не угрожает.
9 января ожидается окончательное решение временной комиссии относительно восстановлении крыши на фондохранилище.
Фото: Алина Бекерук
Стоит отметить, что крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, но без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина.
Сейчас вход на территорию монастыря Капуцинов закрыт, поскольку, во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши еще сохранились. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны.
- В октябре сообщалось, что в Днепре возле здания общежития №2 Национального технического университета “Днепровская политехника” произошел провал грунта, есть угроза обрушения. В связи с этим из здания эвакуировали около 200 человек.