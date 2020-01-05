В селе Олесько, что во Львовской области из-за непогоды обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения - бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусства имени Б. Возницкого.

Об этом сообщается на Facebook-странице Львовской национальной галереи искусства имени Б. Возницкого.

Инцидент произошел 3 января.

4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от протеканий. Музейным предметам ничего не угрожает.

9 января ожидается окончательное решение временной комиссии относительно восстановлении крыши на фондохранилище.

Фото: Алина Бекерук

Стоит отметить, что крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, но без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина.

Сейчас вход на территорию монастыря Капуцинов закрыт, поскольку, во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши еще сохранились. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны.