Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Пол года новый арендатор не платит в городской бюджет ни копейки за аренду помещения кинотеатра “Киев”, – отмечают активисты.
Они требуют:
1. Признать результаты “открытых торгов” недействительными. Лишить “Синема Сити” права аренды кинотеатра “Киев”.
2. Провести расследование многочисленных махинаций и нарушений со стороны Департамента коммунальной собственности города Киева и КГГА, найти и наказать виновных.
3. Расформировать военизированную группировку КП “Муниципальная охрана”.
4. Провести новый открытый конкурс на право аренды кинотеатра “Киев”, где ключевым критерием выступит концепция кинотеатра, а не сумма аренды.
5. Привлечь общественность, кинообщественность и активистов к заключению условий нового конкурса.
Фото: “Буквы”, Александр Кужельный
Фото: “Буквы”, Евшений Войнич
Напомним, 7 ноября на площади перед Киевской горгосадминистрацией собрались люди на акцию с требованием возобновить работу кинотеатра “Киев” и расторгнуть договор аренды с новым арендатором ООО “Синема-Центр”.
- 7 июня 2019 года департамент коммунальной собственности столицы и коммунальное предприятие “Киевкинофильм” начали инвентаризацию и обследование здания кинотеатра “Киев”. При этом руководство кинотеатра заявило о рейдерском захвате.