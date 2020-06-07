Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Пол года новый арендатор не платит в городской бюджет ни копейки за аренду помещения кинотеатра “Киев”, – отмечают активисты.

Они требуют:

1. Признать результаты “открытых торгов” недействительными. Лишить “Синема Сити” права аренды кинотеатра “Киев”.

2. Провести расследование многочисленных махинаций и нарушений со стороны Департамента коммунальной собственности города Киева и КГГА, найти и наказать виновных.

3. Расформировать военизированную группировку КП “Муниципальная охрана”.

4. Провести новый открытый конкурс на право аренды кинотеатра “Киев”, где ключевым критерием выступит концепция кинотеатра, а не сумма аренды.

5. Привлечь общественность, кинообщественность и активистов к заключению условий нового конкурса.

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Фото: “Буквы”, Александр Кужельный

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Фото: “Буквы”, Евшений Войнич

Напомним, 7 ноября на площади перед Киевской горгосадминистрацией собрались люди на акцию с требованием возобновить работу кинотеатра “Киев” и расторгнуть договор аренды с новым арендатором ООО “Синема-Центр”.

  • 7 июня 2019 года департамент коммунальной собственности столицы и коммунальное предприятие “Киевкинофильм” начали инвентаризацию и обследование здания кинотеатра “Киев”. При этом руководство кинотеатра заявило о рейдерском захвате.