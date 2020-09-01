Первый день Ukrainian Fashion Week завершился финалом ХXI Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды “Взгляд в будущее”. Как прошел финал конкурса и кто стал победителем – читайте в обзоре Букв.

“Развитие моды невозможно без притока молодой крови”, – говорит организатор и главное лицо UFW Ирина Данилевская. Поэтому поиск новых талантов и свежих дизайнерских идей – одна из важных миссий организаторов мероприятия.

«Взгляд в будущее» – единственный конкурс в Украине, который имеет статус общенационального. В нем принимают участие дизайнеры-специалисты, которые уже работают или учатся в сфере моды более трех лет.

Конкурс проводился под эгидой Украинского Совета Моды (Ukrainian Fashion Council) в три этапа и завершился финальным дефиле нон-стоп, в котором свои коллекции представили 17 конкурсантов, отобранных среди более сотни претендентов из 11 городов Украины. Каждый из дизайнеров продемонстрировал в коллекции по 5 образов.

В условиях пандемии организаторы постарались максимально поддержать молодых дизайнеров и впервые провели конкурс в новом карантинном формате – в прямой трансляции, которая была доступна каждому желающему в любой точке мира. Также, чтобы снизить финансовую нагрузку на создание коллекции для финала “Взгляда”, члены Ukrainian Fashion Council предоставили молодым дизайнерам ткани для пошива одежды.

Fresh-коллекции еще неизвестных молодых талантов – пожалуй, самая интересная часть UFW. Это всегда свобода видения и полного самовыражения в образах, пропорциях, размышления на тему роли одежды для современного человека сегодня или концептуальный авангардный взгляд на будущее моды завтра и послезавтра.

Коллекции молодых дизайнеров впечатлили гостей своими смелыми свежими идеями. Так, молодой дизайнер Гелла Катя представила платья-скульптуры: например, платье-плакат с лозунгом в поддержку устойчивого производства и украинской моды, в том числе. Дуо дизайнеров Кириллова Лиза и Дзивидзинский Владислав показали свою версию маленького черного платья – на бретельках из цепей. А Грищенко Лилия восхитила широкополыми шляпами-абажурами, отороченными бахромой: в таких легко было представить, например, Леди Гагу или певицу Sia.

По завершению дефиле жюри определило трех победителей: впечатления гостей во многом сошлись с его экспертным мнением. Так, первое место разделили дуэт Кириллова Лиза / Дзивидзинский Владислав и дизайнер Гелла Катя. Второе место заняла Василега Катерина. А третье место получила Грищенко Лилия.

Ниже смотрите по одному лучшему образу из 17 коллекций молодых дизайнеров.