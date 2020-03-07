Взрыв красок: яркие фотографии праздника Холи в Индии

Об этом сообщают #Буквы.
Холи – это фестиваль, что символизирует начало весны, молодости, пробуждение жизни и здоровья. Дата празднования является подвижной, поскольку приходится на последний полный месяц зимы – “Пхалгун пурнима”, поэтому отмечают Холи в феврале или марте.
История
Существуют различные версии происхождения праздника, что связано с разными областями Индии.
Самой древней и известной версией является индуистский миф о том, как Шива сжег своим взглядом Каму. Кроме того, в северной части Индии возникновение традиции празднования связывают с легендами о Кришне и его играх с гопи.
Тем не менее, чаще всего считают, что праздник восходит своими корнями к индуистскому мифу о противнице Вишну — демонице Холики, чье имя напрямую связано с названием праздника и чье чучело сжигают на праздничном костре.
Празднование
Фестиваль обычно длится два-три дня. В индусском календаре Холи, как правило, выпадает на полнолуние. В частности, в первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костёр для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики, а также проводится прогон скота через огонь и хождение по углям.
На второй день, известный как Дхалунди, и третий день участники праздника устраивают шествие до наступления сумерек, осыпая друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и грязью. Обрядность праздника содержит оргиастические элементы.
Цвета порошков, которые люди бросают друг в друга, имеют разное значение. Красный цвет означает любовь и плодородие, желтый – цвет куркумы, синий – для индуистского бога Кришны, а зеленый символизирует новые начинания.
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